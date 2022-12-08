В Муромском районе произошла массовая гибель рыбы

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Муромская городская прокуратура во время проверки установила, что на участке реки Выжга в районе села Чаадаево произошла массовая гибель рыбы.

В ходе обследования водоема выявлено попадание в реку стоков, источником которых, предположительно, стала территория производственной площадки одного из предприятий. Результаты лабораторных исследований проб поверхностных вод реки показали превышение предельно допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ.

В соответствии с экспертным заключением Владимирского отдела Центрального филиала ФГБУ «Главрыбвод», с учетом экологической ценности утраченной акватории водного объекта, площади распространения загрязняющих веществ, количества уничтоженных (поврежденных) водных биологических ресурсов, причиненный ущерб является существенным.

Возбуждено уголовное дело по статье "загрязнение вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам".