Во Владимире на Октябрьском проспекте скорая с ребенком попала в ДТП

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 17.50 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мира произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи марки «Газель» и легковушки «Хендай».

По предварительным данным Госавтоинспекции, машины получили повреждения, в то время как никто из людей не пострадал. По словам очевидцев, «скорая помощь» везла маленького ребенка и его маму в больницу. К счастью, никаких травм они также не получили.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.