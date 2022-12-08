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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 6:36

Во Владимире на Октябрьском проспекте скорая с ребенком попала в ДТП

Авария случилась вечером 7 декабря возле областной администрации
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 17.50 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мира произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи марки «Газель» и легковушки «Хендай».

По предварительным данным Госавтоинспекции, машины получили повреждения, в то время как никто из людей не пострадал. По словам очевидцев, «скорая помощь» везла маленького ребенка и его маму в больницу. К счастью, никаких травм они также не получили.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.