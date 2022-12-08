Александр Авдеев наградил деятелей культуры Владимирской области

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7 декабря в рамках заседания Совета по культуре и искусству при губернаторе состоялось награждения деятелей культуры региона

Памятные медали «Великий русский писатель Ф.М. Достоевский 1821-2021» Министерства культуры России Александр Авдеев вручил директору Владимирской областной специальной библиотеки для слепых Наталии Пряхиной, главному режиссёру областного театра кукол Марине Протасовой, директору областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяне Сдобниковой, актёру областного драматического театра Анатолию Шалухину. Этой высокой награды они удостоены за вклад в сохранение и популяризацию наследия классика русской литературы.

Благодарность Министра культуры РФ за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу объявлена преподавателю Владимирского областного музыкального колледжа Ольге Козыревой и директору Детской школы искусств имени М.А. Балакирева Елене Сосковой.

«Знаком великого князя Андрея Боголюбского» награждены директор муромской Детской художественной школы имени И.С. Куликова Василий Аношин, преподаватели областного музыкального колледжа Валентина Мозговая и Инна Соколова, главный научный сотрудник Муромского историко-художественного музея Ольга Сухова.

Медалью «За заслуги перед Владимирской областью» губернатор наградил артистку областного драматического театра Татьяну Евдокимову.