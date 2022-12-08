В Петушинском районе задержан подозреваемый в разбойном нападении

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в один из ноябрьских дней нынешнего года в полицию Петушинского района поступила информация о разбойном нападении.

В ходе работы оперативники и следователи установили, что ночью в вагночик-бытовку, где находился потерпевший, работающий на одной из строек Покрова, ворвался неизвестный с предметом, похожим на пистолет.

Угрожая работнику объекта, разбойник потребовал передать ему деньги и телефон, после чего сбежал. Ущерб составил 74 тысячи рублей.

Уже на следующий день оперативники установили личность и задержали подозреваемого, которым оказался 26-летний мужчина, вскоре он был задержан.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой», на время следствия подозреваемого отправили в следственный изолятор.