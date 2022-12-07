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НовостиОбщество7 декабря 2022 14:17

Во Владимире появятся новые контейнерные площадки

Они появятся в том числе и в частном секторе
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественная палата и Совет старейшин города Владимира провели совместное заседание по теме вывоза коммунальных отходов.

Выяснилось, что не все контейнерные площадки соответствуют установленным нормам: не везде установлены козырьки, отсутствуют информационные таблички с графиком вывоза бытовых отходов, местами контейнеры стоят не на подиуме, как положено, а прямо на земле. Жители предъявляют претензии по поводу своевременности вывоза крупногабаритного мусора, к чистоте дворовых контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий. Самые проблемные участки - в частном секторе. Далеко не все индивидуальные домовладельцы готовы организовать общую контейнерную площадку и складируют пакеты с мусором вдоль дорог напротив своих домов, вольно или невольно устраивая стихийные свалки.

Глава города Владимира Дмитрий Наумов сообщил, что в ближайшее время в городе будут массово организованы новые контейнерные площадки, в том числе в частном секторе. Площадки планируют оборудовать специальными отсеками для крупногабаритных отходов, а также отсеками для раздельного сбора мусора. Соответствующая работа проводится при поддержке областной администрации.