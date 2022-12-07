Две жительницы Коврова отдали мошеннику 300 тысяч рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего уроженца Владикавказа. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статье "мошенничество".

Установлено, что обвиняемый, выполнявший роль курьера в преступной мошеннической схеме, в июле текущего года обманом получил от двух жительниц Коврова 300 тысяч рублей.

Как сообщают в областном УМВД, после звонка неизвестных с сообщением о том, что их родственник стал виновником смертельного ДТП, две пожилые местные жительницы отдали свои сбережения мужчине – посыльному злоумышленников.

Обвиняемый был задержан ковровскими оперативниками у банкомата в одном из торговых центров Коврова в момент перевода похищенных денег. Он признал свою вину и частично возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.