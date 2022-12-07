В поселке Ставрово откроется новый бассейн

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8 декабря в поселке Ставрово Собинского района откроется новый бассейн.

Местные жители ждали этого события больше 20 лет: строительство бассейна по типовому проекту было начато в 1999 году и заморожено из-за отсутствия финансирования. В 2016 году обследование подтвердило возможность проведения реконструкции здания. В 2018 году была разработана проектно-сметная документация, которая успешно прошла госэкспертизу. К работам приступили в 2021 году. Завершить реконструкцию здания удалось при помощи федерального проекта «Современный облик сельских территорий».

Бассейн находится в непосредственной близости от школы и одного из детских садов. Он соединён с действующим ФОКом. В нём работает более 30 секций, которые каждый месяц посещает почти тысяча человек. Ожидается, что новый бассейн будут посещать не менее 2 тысяч человек ежемесячно – дети старшего возраста и взрослые, в том числе из маломобильных групп населения (для них есть специальный подъёмник). Планируется открыть дополнительные секции по плаванию и аквааэробике.