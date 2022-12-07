Во Владимир приедет актер "Молодежки" Тимур Ефременков

кадр из сериала "Молодежка"

9 декабря в 18 часов в Ледовом комплексе «Владимир» состоится Гала-матч по хоккею с шайбой с участием звезд спорта, эстрады, театра и кино. В частности, в областной центр приедет звезда сериала "Молодежка" и фильма "Легенда №17" Тимур Ефременков.

В программе мероприятия: мастер класс от Олимпийских чемпионов, товарищеский матч между сборными командами Федерации хоккея Владимирской области и Универсальным клубом артистов России «Спарта», концертная программа.

Вход свободный для всех желающих.