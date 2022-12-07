В Кольчугино чиновница незаконно подписала акты при приемке новой школы

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 6 декабря Кольчугинский городской суд вынес обвинительный приговор заведующей отделом капитального строительства МКУ «Управление районного хозяйства Кольчугинского района».

Она обвинялась в том, что, будучи назначенной в ноябре 2017 года в состав комиссии по приемке работ на строительстве новой школы на 550 мест, в конце 2018 и в августе 2019 года подписала акты, приняв работы по нанесению огнезащитного покрытия и поставке оборудования, в то время как покрытие нанесли некачественно, а местами и вовсе не нанесли, а оборудование поставлено не было.

В итоге подрядчик незаконно получил 7 миллионов 397 тысяч 498 рублей, которые ему были перечислены за фактически не выполненные работы.

С учетом всех обстоятельств суд признал женщину виновной и приговорил к штрафу в 40 тысяч рублей.