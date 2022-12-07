Во Владимире такси врезалось в гостиницу

Фото из группы "Подслушано автомобилистов Владимир"

В группе "Подслушано автомобилистов Владимир" соцсети "ВКонтакте" сообщают о ДТП в центре города с участием такси.

Само ДТП произошло около полудня 7 декабря на пересечении улиц Гагарина и Манежный тупик. Две иномарки "Киа" и "Фольксваген" (последняя является еще и такси) столкнулись на перекрестке. От удара машина такси отлетела на тротуар и врезалась в гостиницу «Русь-отель».

Официальные структуры сообщают о двух пострадавших. Однако пока подробностей мало. Известно, что их госпитализировали. На месте продолжаются работы по выяснению всех обстоятельств случившегося.