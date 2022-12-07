Рождественскую ярмарку во Владимире уберут с Соборной площади

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Администрация города Владимира подтвердила появившиеся на днях слухи о том, что Рождественская ярмарка покинет Соборную площадь.

В эти новогодние праздники домики-шале и другие атрибуты ярмарки распределят по трем городским площадкам, где также активно отмечаются Новый год и Рождество. Речь идет о Георгиевской улице (где располагается знаменитая "пешеходка"), о площади Победы (ежегодно здесь работает площадка у здания Областного суда) и о территории возле Красносельских прудов в Добром.

При этом в администрации города заявляют, что данное распределение Рождественской ярмарки по нескольким точкам никак не связано с запретом Минкульта на торговлю возле культурных памятников федерального значения. К таким относятся Успенский и Дмитриевский соборы.