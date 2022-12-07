Владимирские открытки "Шалопаи" попали в тройку лучших российских сувениров

фото из группы "Дядя Миша" ВКонтакте

Мы уже писали о Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир", который состоялся в Кирове. Напомним, что лучшим сувениром стали имбирные сухари "Владимирский централ" от "Дома-музея пряника".

Однако с призами вернулись и другие владимирские предприниматели. В частности, артель "Дядя Миша". В финале конкурса Михаил Самойлов представил квестбук "Крым" (номинация сувенир региона) и открытки "Шалопаи" (номинация сувенир города).

Шесть одиночных открыток складываются в улицу. Три - в чётную сторону, три - в нечётную. Улица эта - главная во Владимире, Большая Московская, Шалопаевка. Украсили серию реальные жители города (рок-музыкант Тимофей Копылов, предприниматель Ирина Залевская, уличный художник Мишкин, дирижер Артем Маркин другие), которых любя назвали шалопаями.

В итоге открытки заняли 3 место, у квестбука специальная награда - "За нестандартный метод продвижения территории".