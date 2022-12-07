Во Владимирской области выполнение нацпроектов обернулось 9 уголовными делами

фото с сайта прокуратуры Владимирской области

6 декабря в прокуратуре Владимирской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности при реализации национальных проектов. В нем приняли участие заместители губернатора, директора департаментов, заказчики объектов и подрядчики.

При реализации нацпроектов в этом году было выявлено свыше 1000 нарушений, внесено 323 представления, 255 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, объявлено 46 предостережений, опротестовано 9 правовых актов, в суды направлено 267 исковых заявлений, по 12 направленным материалам проверки возбуждены и расследуются 9 уголовных дел.

Участники заседания обсудили проблемы, возникшие в частности при строительстве поликлиник в пгт. Мелехово и г. Струнино, Рпенского проезда, дома культуры в д. Липна, наружных сетей водоснабжения с водозаборным сооружением в Меленковском районе.

Исполняющим обязанности прокурора области Жугиным руководителю ООО «Мегаполис» - подрядчику, осуществляющему строительство поликлиники в г.Струнино, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.