Пять муниципалитетов Владимирской области получат гранты на развитие территорий

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Муниципальные образования Владимирской области, добившиеся наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2021 года, получат гранты из областного бюджета на сумму более 9,9 млн рублей.

В ходе мониторинга оценивался уровень развития экономики, дошкольного, общего и дополнительного образования, культуры, физкультуры и спорта, жилищного строительства и обеспечения граждан жильём, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организации муниципального управления.

Среди городских округов по итогам 2021 года лучшим признан город Владимир, который получит грант в размере свыше 2,18 млн рублей. Среди муниципальных районов 1 место занял Петушинский район (размер гранта – также чуть более 2,18 млн рублей), 2 место разделили Ковровский и Киржачский районы (более 1,90 млн рублей – каждому муниципалитету) и 4 место занял Юрьев-Польский район (почти 1,687 млн рублей).

Средства грантов эти муниципальные образования планируют направить на решение вопросов местного значения.