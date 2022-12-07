Владимирского ребенка-инвалида госпитализировали в Москве лишь после вмешательства депутат Госдумы

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Удивительную историю рассказал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы РФ от Владимирской и Ивановской области Алексей Говырин. Владимирского ребенка-инвалида госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей только после его вмешательства, хотя имели квоту.

"Обратился ко мне отец ребенка, который просил помочь его маленькому сыну. Ситуация была экстренной. Степе всего 2 года 8 месяцев, есть инвалидность. Нужна была госпитализация ребенка в НМИЦ здоровья детей Минздрава России", написал Алексей Говырин.

Мама с ребенком приехали в Москву из Гусь-Хрустального района. Но в приемном покое при осмотре врач обнаружил, что горло у малыша красное. Вызвали скорую, отправили в другую больницу — в инфекционку. Взяли анализ крови и два часа к мальчику никто не подходил. Родители нервничали.

"Оперативно связался с Минздравом. Буквально вчера (4 декабря - Авт.) маму с ребенком выписали из детской больницы им. З.А. Башляевой — ОРВИ пролечили. В тот же день положили в НМИЦ здоровья детей. Правда, опять пришлось вмешаться — уже на уровне больницы объяснять, что семья не должна сталкиваться с такими трудностями. Сегодня связался с мамой Степы, передал для малыша детское питание и игрушки, спросил, как проходит лечение. У них всё хорошо — лечение получают", рассказал депутат.