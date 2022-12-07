В Кольчугино вынесли приговор похитителям вездеходов

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кольчугинский городской суд вынес приговор двум жителям Московской области. Им вменяют шесть эпизодов.

Установлено, что в марте 2021 года мужчины на автомобил «Land Rover Range Rover» прибыли в поселок Иванищи Гусь-Хрустального района, вскрыли гараж и похитили из него мотовездеход «CAN–AM Outlander MAX-XT800-HO2007» стоимостью более 455 тысяч рублей и набор инструментов.

В апреле того же года злоумышленники в г. Касимов Рязанской области похитили снегоболотоход марки «СF MOTO TERRALANDER 800» с установленным на нем дополнительным оборудованием стоимостью более 530 тысяч рублей.

Подобные преступления мужчинами были совершены в Рязани (похищен снегоболотоход, инструменты на общую сумму более 490 тысяч рублей), Юрьев-Польском (мотовездеход, инструменты, 350 тысяч рублей), селе Пышлицы Московской области (снегоболотоход, 970 тысяч рублей), посёлке Бавлены (мотовездеход, набор, всего на общую сумму 268 тысяч рублей).

Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, второму – на срок 4 года с отбыванием в колонии общего режима.