Во Владимире два пьяных водителя пытались скрыться от сотрудников ДПС

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 01.10 на улице Северной водитель «Шкоды» не остановился по требованию инспекторов ДПС, после чего попытался от них скрыться, помчавшись в сторону улицы Полины Осипенко.

В ходе преследования водитель не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач. За рулем оказался нетрезвый молодой человек 1992 года рождения.

А час спустя похожий случай произошел на перекрестке улиц Куйбышева и Безыменского. По информации ГИБДД, 18-летний парень за рулем «Киа» при попытке удрать от сотрудников ДПС выехал с дороги и врезался в микроавтобус «Фольксваген».

Как и в первом случае, водитель оказался нетрезвым. По обоим фактам были составлены административные материалы.

К счастью, водители сильно не пострадали, отделавшись легкими травмами, а их машины оказались разбиты. В связи с чем в ГИБДД еще раз напоминают о том, что пьяные поездки могут закончиться куда более печально.