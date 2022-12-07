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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 7:16

В Струнино женщина ударила ножом ревновавшего ее сожителя

Происшествие случилось вечером 20 сентября во время совместного застолья
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Александровский городской суд вынес приговор жительнице ближнего зарубежья, которая обвинялась в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Суд установил, что сентябрьским вечером текущего года дама и ее сожитель находились в одном из домов по улице Кирова города Струнино Александровского района, где пили спиртное.

В ходе застолья между женщиной и ее сожителем начался конфликт в связи с ревностью мужчины. Во время перепалки дама схватила нож и с силой ударила им друга в живот.

Однако сразу после случившегося женщина позвонила в «скорую помощь», благодаря чему мужчине вовремя оказали медпомощь и, тем самым, врачи спасли ему жизнь.

Женщина вину полностью признала. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил ее к 2 годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.