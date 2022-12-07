Во Владимире введены льготы для мобилизованных предпринимателей

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, теперь гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также организациям в статусе юридического лица, если его единственный руководитель и учредитель — один и тот же человек, предоставляется отсрочка по уплате аренды на муниципальное имущество, в том числе на земельные участки, по договорам на размещение нестационарных объектов торговли.

Данная льгота предоставляется на время прохождения военной службы как мобилизованными, так и теми, кто заключил контракт на добровольной основе.

Также постановление предусматривает возможность расторжения договоров без применения штрафов.