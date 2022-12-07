Капремонт подземного перехода в Юрьевце должны закончить до конца года

фото с официального сайта мэрии

6 декабря во время рабочего объезда дорожных объектов, глава города Владимира Дмитрий Наумов проверил ремонт подземного пешеходного перехода в микрорайоне Юрьевец.

Наиболее трудоемкие и масштабные работы на объекте завершены, сейчас завершается внутренняя отделка. С материалами проблем нет, сроки и качество выполнения работ под постоянным контролем специалистов, привлеченных управлением автомобильной магистрали «Москва - Нижний Новгород».

Дмитрий Наумов обошел площадку, переговорил с рабочими, обратив внимание на современную гидроизоляцию и безопасное напольное покрытие, выложенное специальной противоскользящей плиткой.

По информации Управления автомагистрали «Москва - Нижний Новгород», капитальный ремонт подземного перехода протяженностью более 30 метров планируется завершить в декабре 2022 года. Наряду с общестроительными и отделочными работами переход оборудуют новым освещением и пандусами для пешеходов с колясками и горожан с ограниченными возможностями здоровья.