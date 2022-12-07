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НовостиОбщество7 декабря 2022 5:26

По Владимиру будет ездить новогодний автобус с Дедом Морозом и Снегурочкой

Его планируют запустить в 20-х числах декабря
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Неравнодушные и активные владимирцы решили добавить настроения горожанам и запустить "Новогодний автобус". Сейчас закупают украшения для автобуса, украшать его начнут на следующей неделе.

- Планов - много! Поджимает лишь бюджет. Делаем интересную программу для пассажиров. Предварительно наш «Новогодний автобус» появится на маршруте в 20-х числах декабря, управлять автобусом будет Дед мороз, а обилечивать пассажиров - Снегурочка, - раскрыли некоторые подробности организаторы в группе «PRO Транспорт» Владимир News ВКонтакте.

Кстати, несколько лет подряд на маршруты выходит и "Новогодний троллейбус". Новогодний экипаж обычно старается соответствовать своей необычной машине: водитель надевает шапку Деда Мороза, кондуктор - элементы наряда Снегурочки. Будет ли в этом году праздничный троллейбус от муниципального перевозчика, неизвестно.