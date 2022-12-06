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НовостиОбщество6 декабря 2022 15:35

Во Владимирской области зафиксирован резкий рост числа заболевших гриппом и ОРВИ

При этом коронавирус и другие вирусы должны отойти на второй план
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Артем Осипов, в настоящее время на территории региона начался подъем сезонной заболеваемости, однако данные мониторингов показывают, что превалирует пока риновирусная инфекция, хотя прирост по случаям гриппа также имеется.

- Заболеваемость, сформированную за счет гриппа, мы ожидаем через 3-4 недели, когда грипп начнет превалировать, - сообщил Артем Осипов и добавил, что за эти недели не поздно сделать прививку, чтобы сформировать иммунитет.

При этом глава облздрава отметил, что в последние годы в регионе превалировал коронавирус. Поэтому, согласно законам эпидемиологии, в нынешнем сезоне будет преобладать грипп, а не ковид. Так что и подъем заболеваемости будет именно по гриппу.