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НовостиОбщество6 декабря 2022 14:17

Семь врачей Владимирской области постоянно находятся на Донбассе

Об этом рассказал директор регионального департамента здравоохранения Артем Осипов
Алексей КОТМЫШЕВ
Артем Осипов

Артем Осипов

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам главы облздрава, количество направленных на новые территории Российской Федерации докторов таково, что в целом не влияет на качество оказания медпомощи жителям непосредственно во Владимирской области.

- В системе работают тысячи и тысячи врачей и несколько десятков тысяч человек среднего и младшего медперсонала. На новую территорию отправлено и постоянно там присутствует порядка семи врачей, - рассказал Артем Осипов.

Главный врач региона добавил, что хотя в целом эта цифра не является большой, но ясно, что в отдельных меучреждениях эти специалисты «на вес золота». А потому приходится отрабатывать вопрос их замещения непосредственно на местах, чтобы доступность медицинской помощи для жителей не пострадала.