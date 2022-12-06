Семь врачей Владимирской области постоянно находятся на Донбассе

Артем Осипов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам главы облздрава, количество направленных на новые территории Российской Федерации докторов таково, что в целом не влияет на качество оказания медпомощи жителям непосредственно во Владимирской области.

- В системе работают тысячи и тысячи врачей и несколько десятков тысяч человек среднего и младшего медперсонала. На новую территорию отправлено и постоянно там присутствует порядка семи врачей, - рассказал Артем Осипов.

Главный врач региона добавил, что хотя в целом эта цифра не является большой, но ясно, что в отдельных меучреждениях эти специалисты «на вес золота». А потому приходится отрабатывать вопрос их замещения непосредственно на местах, чтобы доступность медицинской помощи для жителей не пострадала.