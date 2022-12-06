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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 13:50

В Киржаче местный житель во время ссоры избил до смерти свою мать

Преступление было совершено 2 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Киржаче полицейскими и следователями задержан 45-летний мужчина, который обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 2 декабря местный житель был очень пьян, и в этом состоянии поссорился с матерью. В процессе перепалки он избил женщину, отчего 75-летняя пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Сам задержанный свою вину признал и раскаялся в произошедшем. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу на время следствия.