В Кольчугинском районе бывшая сотрудница почты присваивала себе деньги от отправителей

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает об очередном уголовном деле в отношении сотрудника почты. На этот раз полицейские во взаимодействии с региональным УФСБ завели уголовное дело на 36-летнюю экс-сотрудницу "Почты России". Ее подозревают в "присвоении с использованием служебного положения".

По данным следствия, подозреваемая в течение двух лет занимала должность начальника одного из отделений связи. И регулярно присваивала себе деньги, полученные от клиентов отделения почты в счет оплаты услуг, оказанных по доставке отправлений. В общей сложности за это время женщина, как считают следователи, присвоила более 250 000 рублей.

В полиции сообщают, что в содеянном подозреваемая созналась. Расследование уголовного дела продолжается.

UPD: В "Почте России" прокомментировали данный случай.

«Факт присвоения денег выявила служба безопасности Почты. Сразу после внутренней проверки мы отстранили сотрудницу от работы и передали в правоохранительные органы все материалы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы сотрудничаем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи. Произошедшее не отразилось на обслуживании клиентов, все свои финансовые обязательства перед ними мы выполняем в срок».