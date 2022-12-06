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НовостиПолитика6 декабря 2022 11:33

Во Владимирской области еще пять департаментов переименованы в министерства

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Валерия ПРОНИНА

Реформа администрации Владимирской области продолжается. И в рамках изменений, что вступят в силу с 1 января 2023 года, продолжается переименование региональных департаментов в министерства.

На официальном портале правовой информации администрации Владимирской области опубликовали сразу несколько документов, согласно которым пять сооветствующих департаментов меняют свой статус на министерский.

Речь идет о министерствах социальной защиты населения, здравоохранения, предпринимательства и туризма, государственного регулирования цен и тарифов, транспорта и дорожного хозяйства.