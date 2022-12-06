За прошлую неделю во Владимирской области выявили 13 случаев свиного гриппа

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 16896 человек с признаками ОРВИ, среди них 8245 детей. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 70%, в возрастных группах 3-6 лет – на 32,8%, 7-14 лет – на 49,8%, 15 лет и старше - на 160,5%.

Во Владимире зарегистрировано 6204 обращений, среди них 3464 ребенка. Зарегистрировано превышение эпидпорога по совокупному населению на 63,2%, в возрастных группах 3-6 лет – на 56,6%, 7-14 лет – на 44,8% и 15 лет и старше на 112,2%. На 2,3% снизилась заболеваемость у детей 0-2 года.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Гусь-Хрустальном районе, Владимире, Юрьев-Польском районе, Александровском районе, Собинском районе, Кольчугинском районе.

Было проведено 395 исследований. Из положительных находок – 13 случаев свиного гриппа, 1 случай гриппа A(H3N2), а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, бокавирусы и сезонная коронавирусная инфекция.

Общее число заболевших гриппом - 33: 32 случаев гриппа A(H1N1), 1 случай гриппа A(H3N2).