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НовостиОбщество6 декабря 2022 11:14

Во Владимире шесть росгвардейцев получили госнаграды за участие в СВО

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото областного управления Росгвардии

Фото областного управления Росгвардии

Во время подведения итогов деятельности Управления Рогсвардии по Владимирской области начальник Управления генерал-майор полиции Андрей Медведев вручил государственные награды сотрудникам спецподразделений, которые успешно выполнили служебно-боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции.

«Вы с честью и достоинством выполнили поставленные перед вами задачи, проявили мужество, защищая мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик. За это вам большое спасибо! Желаю каждому из вас семейного благополучия, благосостояния и мирного неба над головой»,–поздравил награжденных генерал-майор полиции Андрей Медведев.

Указом Президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, 5 сотрудников были награждены медалями Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и 1 сотрудник – медалью «За отвагу».