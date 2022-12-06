В Киржачском районе школьный микроавтобус попал под поезд

Фото предоставлено УМВД России по Владимирской области.

Во Владимирской области произошло ДТП на железнодорожном переезде. Как сообщают в пресс-службе областной полиции, 6 декабря около 11.00 на промышленном железнодорожном перегоне «Киржач – мкр. Красный Октябрь» школьный микроавтобус «Форд» попал под поезд.

По предварительным данным, водитель «Форда» выехал на пути, несмотря на запрещающие сигналы светофора и симофора. В итоге машина столкнулась с железнодорожным составом. В салоне микроавтобуса вместе с водителем находился только один взрослый пассажир и никаких детей. По невероятному везению, никто из людей в автомобиле не пострадал настолько серьезно, чтобы обратиться за медицинской помощью.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД ОМВД России по Киржачскому району. Проверка продолжается.