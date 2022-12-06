Губернатор Владимирской области Александр Авдеев включён в состав Госсовета России

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Президент России Владимир Путин подписал Указ, в котором изменил состав Государственного совета Российской Федерации. В его состав включены 10 человек: главы российских регионов и главы крупнейших городов.

В частности в состав Госсовета вошел и губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Помимо него в состав органа вошли губернаторы Кировской, Рязанской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, главы Тамбовской области и Республики Марий Эл, городского округа Самары и города Белогорска Амурской области.

Государственный совет Российской Федерации – конституционный госорган, формируемый Президентом России. Он участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны, в формировании государственной политики в области социально-экономического развития РФ и решении других задач.