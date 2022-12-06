Во Владимирской области за три года из аварийного жилья переехали почти 5400 человек

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С 2019 года во Владимирской области расселено из аварийного жилья более 5390 человек. Об этом сообщают в областном департаменте ЖКХ.

В частности, в рамках программы, финансируемой с участием средств Фонда ЖКХ, в новые квартиры из аварийного жилфонда площадью 74,28 тысячи квадратных метров переехали 3922 человека. Кроме того, в рамках мероприятий, финансируемых за счёт средств региона, переселены 1469 граждан, расселено 23,93 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Вообще Владимирская область планирует завершить программу переселения в полном объёме до конца 2023 года, соответствующее дополнительное соглашение подписано между регионом и Фондом ЖКХ. Для этого до конца следующего года в регионе планируется построить 15 домов общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров. В том числе два из них будут возведены во Владимире, по три – в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному – в Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, Струнино, посёлке Уршельском и Першинском сельском поселении.