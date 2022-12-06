В Александровском районе обнаружены нарушения на свалках снега

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной Александровской городской прокуратурой проверки было установлено, что в Струнино и Карабаново имеются утвержденные места для вывоза и так называемого «сухого» складирования снега.

Однако обнаружилось, что свалки не соответствуют нормативам, в частности, не оборудованы водонепроницаемым покрытием, а также не имеют земляных валов.

По результатам проверки главам администраций обоих городов прокуратура вносила представления, но нарушения устранены не были. Поэтому надзорное ведомство обратилось с иском в суд, потребовав обязать муниципальные власти привести снегосвалки в соответствие с требованиями закона.

Исковые заявления находятся на рассмотрении.