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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 8:15

Во Владимире на улице Верхняя Дуброва сгорела машина коммунальных служб

Происшествие случилось утром 6 декабря
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото предоставлено очевидцами

Фото предоставлено очевидцами

Как сообщают очевидцы, в одиннадцатом часу дня на пересечении улиц Верхняя Дуброва и Василисина загорелся грузовой автомобиль коммунальщиков. Горение началось в фургоне грузовика и охватило его полностью, на место прибыли пожарные расчеты.

В ГУ МЧС России по Владимирской области подтвердили эту информацию, добавив, что информация о возгорании поступила в 10.30. На место выезжали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. В результате возгорания выгорел кузов грузовика.

Причина случившегося пока устанавливается.