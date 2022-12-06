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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 7:47

В Киржачском районе мост отремонтирован с помощью строительного мусора

Правда, не всем пришлось по вкусу решение местных властей
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирское отделение ОНФ

Фото: Владимирское отделение ОНФ

Как сообщает Владимирское отделение ОНФ, общественники выезжали в деревню Недюрево, где местные жители пожаловались на состояние моста через реку Большой Киржач.

По из словам, он начал разрушаться еще весной 2021 года после паводка, а когда информация об этом появилась в соцсетях, чиновники привезли строительный мусор и свалили его в реку, чтобы таким образом укрепить объект.

Правда, привело это к образованию строительного хлама в виде арматуры и торчащих плит у берегов реки, а проблема с мостом фактически осталась.

В связи с этим общественники обратились в Росприроднадзор и прокуратуру по факту ситуации с этим мостом, который является единственным коротким путем для жителей Недюрево до ближайших населенных пунктов и трассы. Также они обратились и к местным властям с вопросом, когда же начнется реальный ремонт моста.