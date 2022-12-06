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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 6:58

В Муроме местный житель осужден за кражу легкового автомобиля

Он увез его и поставил в гараж своего знакомого
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту кражи, обвиняемым по которому проходил ранее судимый муромлянин.

Суд установил, что ночью 26 марта 2019 года местный житель, используя устройство для взлома, открыл дверь легковушки «Рено Логан», стоящей возле дома №98 по улице Московская. После этого похититель запустил двигатель и перегнал машину в гараж знакомого, который о краже ничего не знал.

С учетом всех обстоятельств суд признал мужчину виновным и приговорил к 2 годам 4 месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.