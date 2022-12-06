Владимирцы стали реже просить банки о реструктуризации кредитов

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В марте–октябре 2022 года заемщики Владимирской области, попавшие в трудную финансовую ситуацию в связи с введенными санкциями, обращались в банки за реструктуризацией кредитов, сообщает владимирское отделение Центробанка России.

Банки реструктурировали кредиты 5270 владимирцам на общую сумму 1,7 млрд рублей, из которых 1,4 млрд рублей — по собственным программам.

К 1 ноября 2022 года банки также реструктурировали кредиты 596 субъектам МСП, объем ссудной задолженности которых составил 5,2 млрд рублей. Кредитные каникулы по закону предоставлены 466 предприятиям на общую сумму 1,6 млрд рублей, по собственным программам банков — 130 компаниям на сумму 3,6 млрд рублей.

«Информация, полученная от банков, свидетельствует о более низком спросе на реструктуризацию в условиях санкционных ограничений, чем в пандемию COVID-19. Меньший спрос на кредитные каникулы поддерживался также приемлемыми денежно-кредитными условиями на фоне активизации льготных программ кредитования и снижения ключевой ставки с середины апреля», — пояснила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.