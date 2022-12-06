В Петушинском районе местный житель обокрал два дачных домика

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце минувшего ноября в полицию Петушинского района обратился хозяин двух дачных домиков, который рассказал, что в них побывал неизвестный похититель, который разбил окно и вытащил провода и мебель.

В ходе работы полицейским удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 34-летний местный житель. Мужчина сознался в кражах и объяснил, что украденные вещи продал, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.