Во Владимирской области 6 декабря коронавирус подтвержден у 27 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 6 декабря лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, по 4 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, 3 - в Суздальском, по 2 случая - в Кольчугинском, Александровском, Киржачском и Селивановском районах, по 1 заболевшему - в Муромском и Петушинском районах. а также в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177775 случаев заболевания (49372 сл. в г. Владимире, 19207 сл. в Муромском, 20996 сл. в Ковровском, 6329 сл. в Петушинском, 8590 сл. в Кольчугинском, 10910 сл. в Александровском, 7210 сл. в Юрьев-Польском, 15756 сл. в Гусь-Хрустальном, 1732 сл. в Судогодском, 3563 сл. в Собинском, 1947 сл. в г. Радужный, 5787 сл. в Киржачском, 4047 сл. в Камешковском, 3276 сл. в Гороховецком, 4550 сл. в Меленковском, 6011 сл. в Вязниковском, 6187 сл. в Суздальском, 2305 сл. в Селивановском).