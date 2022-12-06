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НовостиОбщество6 декабря 2022 6:21

В Александровском районе существенно подорожал проект рекультивации свалки

Местные власти второй раз ищут подрядчика для выполнения этих работ
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На официальном портале госзакупок России 2 декабря был размещен тендер от имени комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Александровского района.

Согласно тендеру, объявлен поиск подрядчика на разработку проектно-сметной документации по выполнению изыскательских и проектных работ по рекультивации Александровской городской свалки. Находится она на территории Следневского сельского поселения близ деревни Машково.

Ранее такой тендер уже появлялся, но на первый раз контракт стоимостью около 8 миллионов рублей был сорван, так что теперь его разместили повторно, причем стоимость работ значительно выросла и с 8 миллионов подскочила до 12,5 миллионов рублей.

Согласно документации, новый подрядчик должен будет провести работы в течение 250 рабочих дней со дня, следующего за датой заключения контракта.

Окончание подачи заявок датировано 12 декабря текущего года.