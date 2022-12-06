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НовостиОбщество6 декабря 2022 5:09

В Коврове завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса

Сейчас устраняются незначительные недостатки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Завершен основной этап строительства физкультурно-спортивного комплекса в Коврове. Объект появился около «Мотодром Арены» благодаря участию области в федеральном проекте «Спорт – норма жизни».

«Техническая готовность многофункционального спорткомплекса с газовой блочно-модульной котельной составляет 100 процентов. На 14 декабря намечена повторная проверка готовности объекта инспекцией государственного строительного надзора», – уточнил заместитель губернатора Владимир Куимов.

Общая стоимость объекта составляет около 302 млн рублей, в том числе 231 млн рублей – из федерального бюджета. Генподрядчиком строительства выступает компания «Ремстройгарант». Глава города Коврова Елена Фомина сообщила, что на спорткомплексе сейчас завершается устранение выявленных незначительных недостатков.