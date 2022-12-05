В Селивановском районе власти вовремя не дали сироте квартиру

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Селивановского района по обращению девушки-сироты была проведена проверка.

В ходе проверки установлено, что заявительница осталась без родителей и по закону имела право на получение благоустроенного жилья по договору социального найма. Однако когда ей исполнилось 18 лет, местная администрация квартиру ей не дала.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Селивановский районный суд, потребовав от районной администрации обеспечить девушку жильем. Суд встал на сторону сироты и удовлетворил иск.

В итоге девушке была предоставлена однокомнатная квартира со всеми удобствами.