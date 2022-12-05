В Судогде водитель и пассажир «Лады» пострадали в столкновении с «Фордом»

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по предварительной информации, в 13.20 у дома №1 по улице Буденного 19-летний молодой человек, управлявший «Ладой» восьмой модели выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой марки «Форд», за рулем которой находился 61-летний мужчина.

В результате травмы получил сам молодой человек из «Лады» и его 18-летний пассажир. К счастью, госпитализация им не потребовалась — бригада «скорой помощи» после оказания медпомощи отпустила обоих на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.