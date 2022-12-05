В Вязниках местный житель задержан за продажу охотничьего пороха

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Вязниковского района возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя райцентра, обвиняемого в незаконном сбыте взрывчатых веществ.

В конце ноября сотрудникам уголовного розыска поступила информация, что местный житель ищет покупателей для продажи взрывчатого вещества, а именно — пороха.

В ходе оперативных мероприятий продавца задержали с поличным, когда он пытался продать 600 граммов пороха.

Сам мужчина объяснил, что банки с порохом остались у него после смерти деда, и он решил заработать на их продаже. На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.