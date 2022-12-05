На Судогодском шоссе появится новый светофор

фото с официального сайта городской администрации

Во Владимире начались работы по установке нового светофора на пересечении Судогодского шоссе с автомобильными дорогами Владимир-Улыбышево-Коняево и в направлении Судогды и Мурома.

Средняя интенсивность движения на крайне напряженном участке городской дорожной сети превышает 900 автомобилей в час, или порядка 22 000 автомобилей в сутки. При этом перекресток не регулируется. Для повышения безопасности дорожного движения мэрия приняла решение оборудовать перекресток современными светодиодными светофорами с последовательными фазами регулирования транспортных потоков.

Исполнители должны установить на перекрестке 12 светодиодных светофоров с обратным отсчетом времени, дорожные знаки и нанести соответствующую разметку. Общая стоимость работ составит 1,6 млн рублей. По проекту транспортные потоки отрегулируют в три фазы. Первая фаза: движение по Судогодскому шоссе из Владимира в сторону Судогды и Мурома и в обратном направлении. Вторая фаза: при движении автомобилей во Владимир со стороны Мурома можно будет проехать прямо или повернуть налево, в направлении к Улыбышево. Третья фаза: при движении автомобилей со стороны Улыбышево можно будет повернуть на Владимир или Муром, а при выезде из Владимира - в сторону Улыбышево.

Все работы должны быть завершены не позднее 12 декабря.