В Кольчугино женщину оштрафовали за поход в магазин с собакой

Йоркширский терьер Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 26 сентября жительницу Кольчугинского района административная комиссия оштрафовала на 800 рублей за появление в одном из сетевых магазинов в йоркширским терьером.

Женщина не согласилась с постановлением и оспорила его в Кольчугинском городском суде, потребовав отменить, как необоснованное.

Суд установил, что районный Совет народных депутатов действительно установил правила, согласно которым вход с собаками запрещается в магазины, медучреждения, организации общепита, а также культурные и образовательные учреждения. Однако при этом перед такими организациями обязательно должны быть места для привязи, а на входах висеть соответствующие таблички.

Сама хозяйка собаки не отрицала того факта, что нарушила правила, войдя в здание торговой точки со своим питомцем, но находилась она не в торговом зале, а лишь в тамбуре магазина. Ввиду того, что никаких запрещающих надписей на входе не имелось, равно как и места для привязи, суд счел правонарушение малозначительным и на этом основании штраф отменил, а производство по делу прекратил.