Во Владимирской области откроется "горячая линия" по безопасности детских новогодних подарков

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В Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области стартует «горячая линия» по вопросам безопасности детских товаров и выбору новогодних подарков.

С 5 по 16 декабря специалисты Управления ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Телефоны «Горячей линии» 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.