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НовостиОбщество5 декабря 2022 10:32

Владимирские школы готовятся к проведению ЕГЭ

7 декабря ученики напишут итоговое сочинение
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 декабря 1605 владимирских 11-классников напишут итоговое сочинение. Напомним, оно является допуском к государственной итоговой аттестации (оценка школы: «зачет-незачет») и формой индивидуальных достижений абитуриента (оценка вуза: до 10 баллов к ЕГЭ, если вуз такое решение принял). Учет результата сочинения в вузе осуществляется по желанию абитуриента и решению вуза.

Пункты проведения сочинения во Владимире в этом году открыты в школах №№ 2, 3, 7, 10, 14, 23, 25, 36, 39 и 44.

К слову, в 2023 году Рособрнадзор планирует полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов на CD-дисках. Экзаменационные материалы ЕГЭ будут передаваться по интернету.