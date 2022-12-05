Во Владимире на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто 22 класса

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Начался сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом. По информации городского управления образования на карантин сейчас закрыто 22 класса в 12 школах, в прошлом году в это время не училось 29 классов.

На сегодняшний день почти 80% педагогов владимирских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования привиты от гриппа и ОРВИ. По информации областного департамента здравоохранения, на 28 ноября в образовательных организациях города Владимира вакцинированы более 49% обучающихся.

Специалисты напоминают: если вы заболели, оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми, чтобы не заразить их. При появлении симптомов гриппа немедленно обращайтесь за медицинской помощью.