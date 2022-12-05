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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 10:10

В Юрьев-Польском во время пожара погибла 41-летняя хозяйка квартиры

Происшествие случилось 3 декабря на улице 1 мая в доме №44
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в субботу на улице 1 мая города Юрьев-Польский случился пожар в многоквартирном жилом доме. К сожалению, в ходе тушения пожарные обнаружили на месте тело погибшей 41-летней хозяйки.

Также во время пожара пострадал муж погибшей, которого доставили с ожогами в больницу. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительной версии, пожар случился из-за неосторожности при обращении с огнем.

Проверка по данному факту продолжается.