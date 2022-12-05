Владимирца обманул москвич при продаже летних автомобильных шин

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска на днях раскрыли мошенничество, в котором обвиняется 32-летний житель Москвы.

По версии следствия, летом текущего года 33-летний автолюбитель из Владимира решил приобрести комплект летних автомобильных шин, и на сайте интернет-объявлений нашел подходящее предложение — продавец предлагал купить резину за 14 тысяч рублей.

Владимирец перевел продавцу деньги, а тот прислал ему посылку, однако внутри оказались вовсе не новые, а очень изношенные старые покрышки. Житель столицы Владимирской области понял, что его обманули, и написал заявление в полицию, после чего оперативники вычислили и задержали подозреваемого.

Тот после задержания сознался в обмане и объяснил. Что купил старые, непригодные покрышки в автосервисе, и отправил их покупателю.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия москвича отправили под домашний арест.